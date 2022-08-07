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Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица

7 августа 2022 11:58
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Самарец незаконно предоставил документ для образования юридического лица

Мужчина, желая незаконно подзаработать, откликнулся на предложение гражданина.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовное дело в отношении 60-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Как установлено в ходе следствия, в декабре прошлого года мужчина, желая заработать 5000 рублей, откликнулся на предложение малознакомого гражданина об открытии на свое имя организации. Заведомо зная о том, что не станет осуществлять деятельность от имени будущей организации, обвиняемый предоставил свой паспорт в налоговый орган и стал учредителем и генеральным директором юридического лица. При этом он не преследовал цель управления организацией и понимал, что является подставным лицом.    

Данный факт выявлен в результате совместных координированных действий следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. По данным полиции, обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался и постоянного источника дохода не имел.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Сотрудники полиции предостерегают: как только гражданин предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган сам не подавал.

Теги: Уголовное дело

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