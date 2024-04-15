Самарец не впускал бывшую супругу в квартиру, которую они приобрели до расторжения брака на совместные средства

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Житель г. Самары не впускал бывшую супругу в квартиру, которую они приобрели до расторжения брака на совместные средства. Разрешить имущественный спор между супругами помогли судебные приставы Промышленного района г. Самары.



После развода мужчина категорически отказывался предоставлять экс-супруге доступ в трехкомнатную квартиру, которую они приобрели еще будучи в браке. Рассмотрев материалы дела, суд обязал мужчину не препятствовать бывшей жене в пользовании недвижимостью и передать ей дополнительный комплект ключей от дома.



В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство. Экс-супруг позицию служителей Фемиды не разделял. Тогда сотрудником Службы в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.



Мужчина, не желая сталкиваться с серьезными последствиями, исполнил решение суда и передал бывшей супруге дополнительный комплект ключей от квартиры.