Самарец на иномарке врезался в столб

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4 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Так, в Самаре в 18-00 час. 51-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica», двигался по ул. Хасановская, не выбрал скорость обеспечивающую постоянного контроля за безопасным движением и напротив дома № 43А допустил наезд на световую опору. После ДТП водитель с травмой ноги госпитализирован в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на опьянение самарец отказался.