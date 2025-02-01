Самарец на Ладе сбил молодого пешехода

162

31 января на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека, один – погиб.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 18:23 час. Мужчина 1999 года рождения, управляя автомашиной LADA Priora, двигался по Московскому шоссе со стороны 4-го проезда в сторону улицы Революционной. В пути следования не уступил дорогу и допустил наезд на 23-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован.