Самарец катался на иномарке вне кабины

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В Самаре во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой запечатлен факт грубого нарушения Правил дорожного движения водителем и пассажирами а/м Volkswagen Polo.

Полицейскими правонарушители оперативно установлены, задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Сотрудники Госавтоинспекции установили: в дневное время 14 июля текущего года водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем, двигался по улице Вилоновская областного центра, осуществляя перевозку пассажира вне кабины транспортного средства.

Полицейские провели с местными жителями профилактическую беседу, особо отметив, что молодые люди рисковали не только своими жизнями и здоровьем, но и угрожали безопасности других участников дорожного движения. Нарушители раскаялись в совершении противоправных деяний, и скоро оплатят административные штрафы на общую сумму 5000 рублей.

Должностными лицами Госавтоинспекции в отношении водителя составлены административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), в отношении его товарищей (молодые люди 22 и 23 лет) - ч.1 ст. 12.29 (нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения).

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка людей вне кабины автомобиля и без использования ремней безопасности категорически запрещены и влекут за собой административную ответственность. Такие действия не только незаконны, но и крайне опасны — в случае ДТП участники дорожного движения рискуют получить серьёзные травмы или погибнуть.

Фото предоставлено облМВД