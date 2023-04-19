Самарчанку сбили на дороге с ребенком на руках

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18 марта на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:00 в Железнодорожном районе г. Самара. Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», двигался по ул. Владимирская со стороны ул. Тухачевского, в направлении ул. Пензенская, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора на ул. Пензенская в направлении ул. Дачная допустил наезд на пешеходов – женщину 1998 года рождения и ее сына 2021 года рождения, находящийся на руках у матери, которая переходила проезжую часть, справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Пешеходам назначено амбулаторное лечение.