Самарчанке на голову упала глыба льда

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В Самаре 59-летней местной жительницы в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома нанесена травма.

По версии следствия, 28 февраля 2022 года в вечернее время в результате падения наледи с крыши одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Гагарина, женщина 1962 года рождения получила травму головы. Причиной произошедшего явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли указанного дома от снега и наледи. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана необходимая помощь.

Как сообщалось ранее, в производстве данного следственного отдела так же находится уголовное дело по аналогичному факту, произошедшему в районе улице Свободы. Потерпевшая так же получила аналогичную травму в результате схода наледи с крыши одного из многоквартирных домов.

Расследование уголовных дел продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.