Самарчанка незаконно решила использовать пристрой к своему дому в качестве пункта общественного питания

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Жительница г. Самары решила использовать пристрой к своему дому в качестве пункта общественного питания. Однако принадлежащий ей земельный участок был пригоден лишь для индивидуального жилищного строительства. Администрация городского округа обратилась в суд с требованием обязать снести пристрой. Рассмотрев материалы дела, суд в требовании снести строение отказал, но обязал собственницу пункт общественного питания убрать и привести пристрой к жилому дому в соответствие с требованиями по целевому использованию земельного участка.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары в отношении владелицы участка возбудили исполнительное производство. В рамках него судебным приставом-исполнителем должница была предупреждена о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе о привлечении к административной ответственности. Также в отношении нее было вынесено постановление об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер пристрой к жилому дому был приведен в соответствие требованиям по целевому использованию участка.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.