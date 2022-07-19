Самарчанка компенсировала моральный вред за сбитого пешехода

62

Жительница г. Самары, находясь за рулем иномарки, не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила, переходящую дорогу женщину. В результате произошедшего пешеход получила оскольчатый перелом таза. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил водителю наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы и обязал её выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

В отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары в отношении осужденной было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу потерпевшей 350 тысяч рублей. Должницу предупредили, что в случае неоплаты долга к ней могут быть применены меры принудительного взыскания. Также в отношении нее было вынесено постановление об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации и запрет на регистрационные действия в отношение ее автомобиля.

Не желая усугублять ситуацию женщина полностью погасила долг перед потерпевшей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.