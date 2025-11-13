Я нашел ошибку
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
С жительницы Самарской области, получавшей детские пособия на умершую дочь, взыскали уголовный штраф

13 ноября 2025 10:07
182
С жительницы Самарской области, получавшей детские пособия на умершую дочь, взыскали уголовный штраф.

Жительница Самарской области, подавая документы на оформление социальных выплат, умолчала о том, что ее новорожденная дочь совсем недавно скончалась. В результате женщина оформила выплаты не на двоих, а на троих детей. В результате реализации своего преступного действия она незаконно получила от государства 540 тысяч рублей. Когда обман раскрылся женщина возместила часть причиненного ущерба, однако от признания ее виновной в совершении преступления по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» - это не спасло. Суд назначил ей наказание в виде уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов в отношении осужденной за мошенничество возбудили исполнительное производство. Сотрудниками Службы в отношении должницы было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны. Также женщину предупредили о том, что в случае непогашения задолженности уголовный штраф может быть заменен иным видом наказания.

Принятые судебными приставами меры побудили должницу полностью оплатить уголовный штраф.

Теги: Судебные приставы

