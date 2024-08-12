С начала года в результате неосторожности при курении в Самарском регионе произошло 376 пожаров

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Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров. С начала года в результате неосторожности при курении в регионе произошло 376 пожаров, на которых погибло 30 человек, пострадало 12 человек. Только за последние месяц по этой причине зарегистрировано 64 пожара, на которых погибло 2 человека.

8 августа в Самаре по неосторожности курильщика загорелись домашние вещи в квартире. Жилье серьезно пострадало. Прибывшие пожарные спасли мужчину и ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. 41-летнего пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы спецтехники.

Во избежание печальных последствий необходимо тушить сигареты только в пепельнице, и ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол. Не курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении. Никогда не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты.

Автономный пожарный извещатель может предупредить о пожаре, но зачастую он в жилье отсутствует. Прибор реагирует на дым громким сигналом, способным разбудить даже спящего человека. Установив извещатель в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!

При пожаре звоните по номерам вызова пожарной охраны «01», «101»!