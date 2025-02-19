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С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца

19 февраля 2025 12:53
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С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
С начала 2025 года судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 192 иностранца.
За прошедшую неделю сотрудниками органов принудительного исполнения до пункта пропуска через государственную границу препровождено 14 граждан из стран Средней Азии. Причиной отправки иностранцев обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. 
В частности, отправились домой те граждане, кто по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Теперь для почти 200 иностранцев, покинувших территорию России благодаря работе сотрудников ГУФССП России по Самарской области, на ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации будет закрыт.
 
 
Теги: Судебные приставы

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