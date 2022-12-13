С 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения региона 54 раза выезжали на ликвидацию техногенных пожаров

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В период с 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 54 техногенных пожаров, 24 из которых произошли в городских округах, 30 - в муниципальных районах области. В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара. Погибших нет.

Пожары наибольшей площади произошли в г. Самаре и Ставропольском районе.

Так, 12 декабря в 02.52 пожар был ликвидирован на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлекались 74 человека и 25 ед. техники. В качестве дополнительных сил и средств – пожарная насосная станция (ПНС) и автомобиль рукавный (АР).

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрической проводки.