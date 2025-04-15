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С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров

15 апреля 2025 13:54
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С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров

С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров, в результате которых погиб 1 человек.

Пожар с гибелью произошел 7 апреля в Похвистневском районе, в поселке Новая Точка. Горел частный дом на площади 50 квадратных метров. Погиб 35-летний мужчина. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

С 7 по 14 апреля в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 88 пожаров на общей площади более 3 гектаров. Возгорания зафиксированы на территории 4 городских округов и 21 муниципального района. Все очаги ликвидированы.

Теги: Пожар

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