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С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя

2 мая 2024 13:06
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С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя

 

За период рейда сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 102 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники полиции выявили более 300 водителей, которые проигнорировали использование ремней безопасности. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 417 водителей. Несмотря на выписанные требования, 4 водителя не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 75 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 62 правонарушителя со стороны водителей и 75 со стороны пешеходов.

В ходе проведения рейдов было выявлено 53 нарушения правил дорожного движения мотоциклистами.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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