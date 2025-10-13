С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров

92

Возгорания произошли на территории Похвистневского, Нефтегорского, Ставропольского, Клявлинского и Волжского лесничеств. Три пожара пришлось на территорию Волжского лесничества, где 11 октября был ликвидирован пожар в Красноармейском участковом лесничестве, а 12 октября действовало сразу два лесных пожара на разных участках Дубово-Умётского участкового лесничества.

«Причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. Сильный ветер и опавшая листва – факторы, способствующие его быстрому распространению. Лично выезжал на тушение лесного пожара в Дубово-Умётском участковом лесничестве возле села Просвет. Здесь было привлечено 50 человек и 5 единиц техники, в том числе лесопожарные силы нашего подведомственного учреждения «Самаралес», «Самарских лесничеств». Пожар был локализован и ликвидирован в течение суток. Сработали слаженно, помогла и хорошая техническая оснащенность наших лесопожарных служб», – прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Всего с начала пожароопасного сезона было обнаружено и ликвидировано 35 пожаров на землях лесного фонда губернии общей площадью 53 гектара. Также самарские лесники 54 раза выезжали на тушение сопредельных к лесничествам территорий общей площадью более 700 гектаров. Все возгорания произошли по вине человека.

Охранять леса от пожаров им помогает национальный проект «Экологическое благополучие». В Самарской области расположено 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, пожарные ранцы, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором.

«В настоящее время оперативность тушения составляет 100%, во многом благодаря своевременному обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров», – добавил Мельников.

Напоминаем, что до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.

За нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей;

— для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

— для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

— для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

— для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее за собой значительный ущерб, предусмотрено уголовное наказание по ст.261 УК РФ: от штрафа 300 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы.