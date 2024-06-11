Руководителя ООО «Похвистневская дорожная компания-2» уличили в мошенничестве

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УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность руководителя ООО «Похвистневская дорожная компания – 2» Плиева, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что указанное должностное лицо при реализации муниципального контракта на строительство автомобильной дороги, расположенной в с. Новое Мансуркино м.р. Похвистневский Самарской области, внес в исполнительную документацию заведомо ложные сведения об объемах и качестве уложенного в конструкцию дорожной одежды песка, которые фактически не соответствовали действительности. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей.

На основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении Плиева В.А. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

В ходе следствия Плиев свою вину признал, ущерб возместил в полном объеме, а также привел в соответствие с требованиями контракта конструкцию вышеупомянутой автомобильной дороги.

Решением Похвистневского районного суда Самарской области фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафа в размере 600 тыс. рублей.