Руководитель организации в Самаре обещал провести кабель садоводам, взял деньги, но ничего не сделал

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Прокуратурой города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в 2020 году между коммерческой организацией и садовым некоммерческим товариществом заключен договор подряда на выполнение работ по прокладке кабельной линии электроснабжения на сумму свыше 8 млн рублей.

В целях согласования схемы электроснабжения руководитель фирмы-подрядчика получил от председателя товарищества аванс в размере 500 тыс. рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнил и к выполнению работ не приступил.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.