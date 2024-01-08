Рождественские богослужения в Самарской области прошли без происшествий

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В храмах региона к дежурству привлеклись сотрудники МЧС России.

В преддверии праздника сотрудниками надзорных органов Главного управления МЧС России по Самарской области были организованы профилактические противопожарные обследования объектов культа, задействованных в проведении праздничных богослужений. Специалисты проверяли состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. С настоятелями и служителями храмов были проведены противопожарные инструктажи.

Напомним, в связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен на усиленный вариант несения службы.