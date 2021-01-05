Россиянин голыми руками отбился от напавшей на него голодной волчицы

Житель Еврейской автономной области смог отбиться от напавшей на него голодной волчицы, пишет РЕН ТВ.
Примечательно, что в момент нападения дикого зверя у россиянина под рукой не было никакого оружия - он смог задушить хищника голыми руками.
Перед тем как напасть на человека, опасный зверь погубил двух собак и искусал лошадь.
Приехавшие на место происшествия сотрудники райветстанции провакцинировали от бешенства весь скот, а останки собак и волчицы сожгли.
"Даже видео смотреть страшно, я не представляю, какой мужчина страх испытал. Самое главное, что не растерялся и жив остался", - написала в комментариях к видео пользовательница социальной сети.
Фото: pixabay
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