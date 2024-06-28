Родители погибшего сына в Новокуйбышевске получили от виновника ДТП компенсацию морального вреда

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали с виновника ДТП, повлекшего за собой смерть человека, компенсацию морального вреда в размере 160 тысяч рублей в пользу родителей погибшего.

Управляя автомобилем в темное время суток, 36-летний житель Самарской области не успел среагировать и допустил наезд на упавшего на проезжей части мужчину. Водитель скрылся с места ДТП, а мужчина от полученных травм скончался. В досудебном порядке виновник отказался выплачивать моральный вред родителям погибшего, в связи с чем они были вынуждены обратиться в суд.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска было возбуждено два исполнительных производства в пользу каждого из родителей. Ознакомив с процессуальными документами, судебный пристав разъяснил должнику о возможности применения к нему мер принудительного исполнения в случае непогашения задолженности.

В целях установления имущественного положения виновника аварии сотрудник Службы направил запросы в кредитные организации. Установив, что у мужчины на счетах имеются денежные средства, на них судебным приставом было обращено взыскание.

В результате принятых мер с должника в пользу родителей погибшего была взыскана вся сумма задолженности в размере 160 тысяч рублей. Кроме того, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа житель г. Новокуйбышевска оплатил еще и исполнительский сбор по каждому исполнительному производству.