Рейс из Магнитогорска в Самару задержали из-за обледенелой взлетно-посадочной полосы

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Из-за проблем со взлетно-посадочной полосой 24 декабря самолет из Магнитогорска не смог вовремя вылететь в Самару.

Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Борт авиакомпании UVT aero должен был вылететь вечером 24 декабря в 19:37 по челябинскому времени. Самолет уже шел на взлет, однако был вынужден зарулить на перрон.

Проблемой стало состояние взлетно-посадочной полосы – она обледенела.

В результате воздушное судно прибыли в Самару с опозданием.

По информации онлайн-табло аэропорта Курумоч, вместо 00:45 по самарскому времени борт прилетел в 01:45 уже 25 декабря, пишет Обоз.инфо.