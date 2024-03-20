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Ребенок в Новокуйбышевске пострадал в ДТП накануне дня рождения

20 марта 2024 12:38
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Ребенок в Новокуйбышевске пострадал в ДТП накануне дня рождения

В Новокуйбышевске 19 марта в 15:45 час. 61-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Дзержинского. На регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Уваровского, напротив дома № 34 по ул. Дзержинского, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на 11-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево, по ходу движения транспортного средства, на запрещающий сигнал светофора. Ребенок, пострадавший накануне своего дня рождения, госпитализирован с места ДТП.

Теги: ДТП

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