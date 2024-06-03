Ранним утром в селе Красноармейское горел магазин

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3 июня в 6 часов 11 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 126 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Красноармейское, на улице Кирова.

К месту пожара выехал пожарный расчет пожарно - спасательной части № 126. По прибытии было установлено, что горит торговое оборудование в магазине на первом этаже на площади 10 квадратных метров. В 6 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 7 часов – ликвидация открытого горения, в 7 часов 50 минут - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара приняли участие 5 человек личного состава, две единицы пожарной техники, 15 минут работало звено газодымозащитной службы. На тушение был подан 1 ствол «Б». К счастью, погибших и травмированных нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"