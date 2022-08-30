Пьяный велосипедист в Самарской области попал в ДТП

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Еще одно ДТП 29 августа произошло в 15:10 в Сергиевском районе Самарской области. Велосипедист 1986 года рождения, управляя велосипедом Nordway, двигался по трассе «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» . На 7 км автодороги велосипедист нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Toyota Land Cruiser» под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался в попутном направлении. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, велосипедист находился в состоянии опьянения.