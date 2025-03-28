Пьяный сызранец сел за руль, пассажир погиб

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Автозаводский районный суд г. Тольятти вынес приговор в отношении жителя Сызранского района Самарской области. Он признан виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 10.08.2024 в дневное время 51-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz CLS 350 двигался по ул. Маршала Жукова г. Тольятти. В салоне автомобиля находился его знакомый. Не выбрав безопасной скорости движения, водитель создал условия, при которых допустил занос своего автомобиля и наезд на световую опору. В результате пассажир от полученных повреждений скончался.

Прокурор представил суду доказательства того, что подсудимый в момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд с учетом позиции прокурора назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.