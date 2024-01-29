Пропавшего мужчину ищут в Самарской области

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Внимание! Розыск без вести пропавшего!

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, 8(84656)2-34-69, либо 102.

Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Веско Николая Александровича 1987 года рождения, который 04 августа 2019 года ушел из дома по с. Савруха, ул. Пионерская и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо смуглое, лоб средний скошенный, уши средние овальной формы, брови дугообразные, нос прямой, губы средней толщины, коротко стрижен, голос глухой ясный.