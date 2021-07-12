Прокуратура проверит соблюдения законодательства о лесопользования в связи с крупным пожаром в Тольятти

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Как сообщалось ранее, днем 10 июля произошло возгорание в 17 квартале Тольяттинского городского лесничества.

Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет.

Площадь, пройденная огнем, по последним данным составляет 152 га.

Для координации действий правоохранитедьных и контролирующих органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Смоленцев Дмитрий Владимирович.

По его поручению прокуратурой г.Тольятти организована проверка соблюдения законодательства о лесопользовании, сообщает облпрокуратура.