Прокуратура начала проверку из-за пожара у детского сада в Южном городе

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Днем в среду, 16 апреля 2025 года, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. Загорелся камыш около Южного города. Огонь вспыхнул вблизи детского сада «Волжская жемчужина». Рассказываем все, что известно о пожаре к этой минуте.

«Сообщение о ландшафтном пожаре в районе поселка Придорожный поступило на пульт дежурного в 13:43. Прибывшие подразделения установили, что происходит горение камыша и сухой растительности на площади 0,3 га. Угроза распространения на детский сад на улице Головкина, 5», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.



Из здания эвакуировали 336 человек, в том числе 306 воспитанников. Погибших и пострадавших нет. В 14:44 объявлена локализация пожара па площади 0,45 га. Угроза распространения огня на детский сад была снята. На месте сейчас работают 69 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 13 машин.

«Детей и работников эвакуировали в соседний детский сад «Синяя птица». Их уже забирают родители. Угрозы зданию нет. Как и жилым домам – они находятся через дорогу от места пожара», - рассказал «КП-Самара» директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин, в который входит дошкольное учреждение.

Ситуацию по ликвидации пожара контролирует прокуратура Волжского района. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о противопожарной безопасности. Оно оценит действия собственника земельного участка, где вспыхнул огонь, пишет Самара-КП.