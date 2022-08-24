Произошло ДТП в Камышлинском районе с 5 пострадавшими

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24 августа около 08:10 , на автодороге М-5 «Урал» 1182+600 в Камышлинском районе , произошло ДТП с участием 4-х автомобилей.

По предварительным данным водитель «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной JAC «Грузовой», после чего произошло столкновение с «Тойота Камри» и «Мицубиси». В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних детей с автомобиля «Рено-Дастер», а также водитель и пассажир с данной автомашины. Доставлены в лечебное учреждение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции приняли все меры по установлению очевидцев произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо выбрать альтернативные пути объезда места ДТП.