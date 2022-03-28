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Прогульщицу исправительных работ в Самаре отправили в колонию

28 марта 2022 09:42
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Прогульщицу исправительных работ в Самаре отправили в колонию

По решению суда женщина должна была перечислять часть своего дохода на воспитание несовершеннолетнего ребенка.

Мать-алиментщица умышленно уклонялась от своих прямых родительских обязательств и накопила долг в размере 700 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Самарского района беседовал с должницей, убеждал  ее трудоустроиться и начать выплачивать алименты. Но для матери, не желающей участвовать в воспитании своего ребенка, беседы имели лишь формальное значение. Она также была предупреждена, что в случае дальнейшего игнорирования родительских обязательств, в отношении нее будут применены меры принудительного характера. 

Женщина в очередной раз проигнорировала слова судебного пристава. Тот факт, что она не намерена погашать задолженность безнаказанным не остался. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев. Однако должница выводов для себя не сделала. Более того, позволяла себе частые прогулы без уважительных причин, тем самым нарушая порядок отбывания наказания. Сотрудники Службы совместно с полицией задержали прогульщицу и доставили ее в отделение судебных приставов Самарского района, где был подготовлен документ о замене исправительных работ более строгим наказанием. 

Суд, рассмотрев материалы дела, заменил исправительные работы на лишение свободы сроком на 28 дней. Женщину взяли под стражу и отправили в колонию-поселение. 

Теги: Судебные приставы

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