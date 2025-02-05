приволжские огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральный старт будет дан в Самаре, на трассах спортивной школы «Чайка».
Продолжается регистрация для участия в «Лыжне России»
А также предстоящую работу региона в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин обсудили развитие Самарской области
Нарушение правил устройства и эксплуатации такого оборудования часто становится причиной пожаров.
МЧС СО: безопасное использование электроотопительных приборов - как избежать пожара
В 2025 году география профтуров будет расширена: экскурсии пройдут во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области.
«Моя профессия»: служба занятости региона организовала профтур для студентов в метрополитен
6 февраля в регионе без осадков, до -7°С
6 февраля в регионе без осадков, до -7°С
Узнали, где и когда появилась золотая хохлома и как её изготавливают, чем она отличается от других видов росписи.
Читатели тольяттинской модельной библиотеки "Конструктор детства" познакомились с народным промыслом – хохлома
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Сократите факторы риска до минимума и не пренебрегайте методами ранней диагностики.
Самарский врач: рекомендации, которые позволят предотвратить или вовремя обнаружить онкозаболевание
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.53
-1.41
EUR 102.69
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
В Самаре Валерий Бондаренко прочитает лекцию про творчество Бориса Пастернака
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Приволжские огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме

5 февраля 2025 12:19
198
приволжские огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме

4 февраля в 18 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье на улице Советской.
К месту пожара были направлены силы и средства согласно расписанию выездов. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 54 квадратных метра, существует угроза распространения огня на соседние строения. На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.


В 18 часов 44 минуты пожар был локализован, в 19 часов 10 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 19 часов 32 минуты - зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.
В ликвидации пожара участвовало 8 человек личного состава, использовалось 3 единицы пожарной техники.
К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
ночью в Сызранском районе на трассе М-5 загорелся грузовой автомобиль
05 февраля 2025, 11:37
Ночью в Сызранском районе на трассе М-5 загорелся грузовой автомобиль
К сожалению, пострадал 1 человек. Происшествия
178
В Кошкинском районе горел дом, погиб человек
05 февраля 2025, 10:46
В Кошкинском районе горел дом, погиб человек
Одиннадцать человек личного состава работали на месте пожара. Происшествия
194
Ночной пожар в Богатовском районе: есть пострадавший
03 февраля 2025, 12:31
Ночной пожар в Богатовском районе: есть пострадавший
Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей удалось избежать распространения огня на соседние квартиры. Происшествия
541
В центре внимания
Кадровые изменения произошли в администрации города Самара
5 февраля 2025  11:52
Кадровые изменения произошли в администрации города Самара
310
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником Президента РФ Антоном Кобяковым
5 февраля 2025  11:41
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с советником Президента РФ Антоном Кобяковым
227
Также Вячеслав Федорищев представил нового врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, ранее трудившегося в должности главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера.
4 февраля 2025  20:52
«Скорые», ливневки, «мусорная» реформа – губернатор дал поручения по проблемным направлениям на оперативном совещании в Правительстве
1027
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
4 февраля 2025  13:01
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
523
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
4 февраля 2025  11:44
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
453
Весь список