приволжские огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме

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4 февраля в 18 часов 30 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Приволжье на улице Советской.

К месту пожара были направлены силы и средства согласно расписанию выездов. По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит жилой дом на площади 54 квадратных метра, существует угроза распространения огня на соседние строения. На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.



В 18 часов 44 минуты пожар был локализован, в 19 часов 10 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 19 часов 32 минуты - зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

В ликвидации пожара участвовало 8 человек личного состава, использовалось 3 единицы пожарной техники.

К счастью, погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"