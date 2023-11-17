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Причиной обрушения части пятиэтажки в Астрахани могла стать незаконная перепланировка в одной из квартир. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предварительно, жилец одной из квартир на первом этаже во время ремонта снес несущие стены, из-за чего остальные не выдержали нагрузки, что привело к появлению огромной трещины и последующему обрушению, пишет издание.

Как сообщил Mash в Telegram, местные жители вычислили подозреваемого через несколько часов после обрушения. Они обнаружили объявление о продаже однокомнатной квартиры, переделанной в студию. По данным канала, именно ее владелец мог снести несущие стены.

Кроме того, мэр Астрахани Олег Полумордвинов рассказал губернатору региона Игорю Бабушкину, что в обрушившихся подъездах дома нашли подозрительные мешки со строительным мусором, с кирпичом и гипсолитовыми плитами. Сейчас их изучают следователи.

Ранее о том, что обрушение, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, также сообщил региональный Следственный комитет.

Жилая пятиэтажка в Астрахани частично обрушилась вечером 16 ноября. Рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. Рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. Одну из жительниц дома — 84-летнюю женщину — спасти не удалось. Из-за произошедшего власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), пишет Лента.