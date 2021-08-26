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Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог

26 августа 2021 12:22
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Причиной крупного лесного пожара в Тольятти мог стать поджог

В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в третьем квартале городского лесничества Тольятти. Огонь мог вспыхнуть из-за поджога.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в среду, 25 августа, в 16:12. Экстренные службы с участием авиации боролись с пламенем всю ночь. В итоге им удалось остановить распространение огня. В четверг, 26 августа, в 9:21 была объявлена локализация возгорания.

В ГУ МЧС по Самарской области отметили:

- Площадь активного горения - 0,5 га. Площадь, пройденная огнем, составила 31,7 га. Предварительная причина пожара - поджог.

В тушении возгорания задействованы 197 человек и 64 единицы техники, в том числе от МЧС России 101 человек и 19 машин. Также привлечены самолет Ил-76 и два вертолета МИ-8.

Глава Тольятти Николай Ренц отметил:

- Всю ночь работал штаб по ликвидации лесного пожара. На данный момент открытые очаги горения подавлены. До полной ликвидации пожарные будут работать еще примерно сутки. Предварительная версия возникновения пожара - поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата. Я постоянно докладываю о ситуации губернатору Дмитрию Азарову, он держит ее на контроле.

Отметим, в регионе сохраняется чрезвычайная опасность лесных пожаров - 5-й класс. Действует запрет на пребывание в лесах. Также там нельзя разводить костры, жечь сухую траву и мусор. Накануне губернатор Дмитрий Азаров обратился к самарцам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и бережнее относиться к природе, сообщает Сова.инфо.

Теги: лесной пожар МЧС Тольятти

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