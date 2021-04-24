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Причалы самарского речного вокзала затопило

24 апреля 2021 11:21
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Причалы самарского речного вокзала затопило

Причальные сооружения у речного вокзала Самары частично затопило паводком. Кадры выхода реки из берегов на своем канале разместил самарский блогер Евгений Щёкин.

Подъем уровня воды в Волге связан с открытием водосливной плотины на Жигулевской ГЭС. Сбросы стартовали 20 апреля.  

К слову, уже составлен график максимального сброса воды. Так, к 25 апреля должно проходить уже 25 000 кубометров в секунду. В таком режиме плотина будет работать до 3 мая. Затем начнется постепенное снижение расхода воды и с 7 по 10 мая ГЭС будет сбрасывать от 14 000 до 14 500 кубометров в секунду.

Напомним, что даты открытия плотины были известны еще в середине апреля, сообщает ГТРК Самара.

Фото: YouTube / Евгений Щекин

Теги: Волга ГЭС наводнение паводок плотина речной вокзал

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