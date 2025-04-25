При взрыве машины в Подмосковье погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

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При взрыве в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Москалик", — сказала она.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в Балашихе в районе дома 2 по улице Нестерова. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство, добавила Петренко.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

Фото: соцсети