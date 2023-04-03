При ДТП с автобусом и ГАЗелью в Самарской области госпитализированы четверо

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Как сообщалось ранее, 3 апреля по предварительной информации в 07:35 на 104 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград произошло столкновение двух транспортных средств, автобуса ПАЗ и автомобиля Газель. На момент столкновения в автобусе находилось 15 человек. В медицинское учреждение с места происшествия госпитализировано 4 человека. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.