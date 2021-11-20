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Президент Федерации автоспорта Дагестана погиб в ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы

20 ноября 2021 18:59
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В аварии также погиб известный автоблогер Саид Губденский.

Президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов - второй погибший в результате ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В автомобиле BMW вместе с Саидом Губденским находился президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось, он также умер от полученных травм", - сказал собеседник агентства.

Информацию о гибели в аварии президента Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заура Ибрагимова, подтвердили в министерстве спорта Дагестана.

Ибрагимову было 32 года. Он руководил федерацией последние два года с момента ее основания. Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана - это региональная общественная организация, которая объединяет любителей активной езды на специальных выделенных под эти цели трассах. Вместе с Ибрагимовым "погиб и известный автоблогер Саид Губденский", добавили в министерстве.

"От имени врио министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова соболезнуем родным и близким погибших", - говорится в сообщении Минспорта республики.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три машины - BMW, Volvo и Mercedes. В результате на месте происшествия погиб водитель BMW, позже стало известно, что также в больнице умер пассажир, находившийся с ним в машине.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, за рулем BMW находился блогер Саид Губденский. Он снимал видео по автомобильной тематике. У него 494 тыс. подписчиков в Instagram. Причинами столкновения, предварительно, стало превышение скорости и избыточные перестроения - "игра в шашки". По данным столичной ГИБДД, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения автомобиля BMW.

 

Фото:    Михаил Джапаридзе/ТАСС

 

Теги: ДТП Москва

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