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В Москве в ДТП на проспекте Мира пострадала актриса Елена Сафонова

10 ноября 2021 19:33
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Она госпитализирована.

Актриса Елена Сафонова попала в ДТП на проспекте Мира в Москве, в настоящее время она с травмами госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Актриса Елена Сафонова попала в ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Мира в районе дома 44. В настоящее время она с травмами госпитализирована в одну из столичных больниц", - сказал собеседник агентства, уточнив, что актриса была за рулем одного из автомобилей.

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт ДТП, но не уточнили личности пострадавшей.

"На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП", - сказали в пресс-службе.

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова известна по фильму "Зимняя вишня".

 

Фото:  ТАСС

Теги: ДТП Москва

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