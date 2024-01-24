Пожарно-спасательный отряд работал на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе

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К сожалению, есть пострадавшие.



Вчера, около 13.00 на пульт связи пожарно-спасательной части № 108 пожарно – спасательного отряда № 39 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 83 километре автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место вызова оперативно выехали наши пожарные-спасатели и службы жизнеобеспечения района.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Пожарными-спасателями проводились аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей и деблокировка пострадавших.

К сожалению, в результате ДТП погибла водитель отечественной автомашины.



Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"