Пожар в пятиэтажке на Стройкерамике: погибла женщина

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Днем в субботу, 18 января, жителям одного из подъездов дома на улице Школьной в Стройкерамике пришлось экстренно покинуть свое жилье.

Как сообщили в областном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, на 4-м этаже пятиэтажки загорелась квартира.

— Сообщение о ЧП поступило в 13:51, — рассказали в областном МЧС. — 62-летняя женщина погибла. Пострадал 66-летний мужчина. Он отравился продуктами горения. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

— Погибшая женщина и пострадавший мужчина — хозяева квартиры на 5 этаже, как раз над загоревшейся. Они вышли на площадку. Оттуда их эвакуировали пожарные-спасатели 158-й части пожарно-спасательного отряда 46. Мужчина выжил, а вот женщина, к сожалению, скончалась в скорой, — рассказала 63.RU помощник руководителя ГКУ СО «ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС» Татьяна Лядина, пишет 63.ру.