Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 9,5 тыс. кв. м

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Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Московской области локализована на 9,5 тыс. кв. м. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что тушению препятствуют газовые баллоны внутри помещения. Также произошло обрушение кровли на 2,5 тыс. кв. м.

Незадолго до этого сообщалось, что к месту пожара была направлена лаборатория для замеров уровня загрязнения воздуха.

О том, что на складе с пластиковой продукцией в Ногинском районе Московской области произошел пожар, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что в тушении задействованы 76 человек и 26 единиц техники, пишут "Известия".