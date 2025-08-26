Поздно вечером в Красноярском районе произошло лобовое столкновение Lada granta и Renault Logan

178

В минувший понедельник в 21 час 39 минут на 1 067 километре трассы М-5 «Урал» по направлению к городу Самара произошло ДТП с участием двух транспортных средств. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 83 Отряда № 41 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» в количестве 4 человек личного состава, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв к месту ДТП, пожарные-спасатели установили, что произошло лобовое столкновение легковых автомашин: Lada granta и Renault Logan.

К сожалению, оба водителя травмированы и госпитализированы.

Специалисты пожарно-спасательного отряда № 41 в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей во избежание возгорания, стабилизировал транспортные средства.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба облГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»