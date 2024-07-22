Пострадавший в ДТП тольяттинец получил 350 тысяч в компенсацию морального вреда

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Арест банковских счетов побудил жителя г. Тольятти возместить пострадавшему в ДТП мужчине 350 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

Мужчина стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого участнику аварии был причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавшему пришлось перенести несколько операций, в результате которых появился шанс вернуться к прежней жизни. Однако дефекты лица и шеи, поврежденная рука, в которую была вставлена металлическая пластина, доставляют дискомфорт мужчине. Суд постановил взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав Автозаводского района №1 г. Тольятти ознакомил должника с процессуальными документами. Виновник аварии о содеянном сожалел и пообещал, что перечислит всю сумму задолженности взыскателю. Время шло, но моральный вред так и не был компенсирован. Судебный пристав вынес в отношении должника постановления об аресте его банковских счетов, а также предупредил об иных мерах принудительного характера.

Мужчина, не желая усугублять ситуацию, возместил пострадавшему в ДТП мужчине моральный вред в размере 350 тысяч рублей. Судебный пристав снял все ограничения и окончил производство.