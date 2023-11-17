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После обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС

17 ноября 2023 09:10
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После обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС

Региональный режим ЧС введен в Астраханской области после частичного обрушения жилого дома в областном центре. Об этом 17 ноября заявил на встрече с журналистами губернатор Игорь Бабушкин.

«Уровень режима ЧС вынесен на региональный», — рассказал он на встрече с журналистами.

Также, по его словам, сейчас только одна семья расположилась в пункте временного размещения, пишут "Известия".

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Ранее в этот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине на стене пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади. После этого обрушились третий и четвертый подъезды. В зоне обрушения оказалось около 20 квартир. Сразу после ЧП дом отключили от газоснабжения.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. По поручению главы региона Игоря Бабушкина создан оперативный штаб. В двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших.

В результате обрушения части пятиэтажки один человек погиб. По предварительным данным, погибла пенсионерка 1939 года рождения, ее тело извлекли из-под завалов. Еще несколько людей числятся пропавшими без вести.

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