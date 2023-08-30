Полиция задержала устроившего лесной пожар в Геленджике мужчину

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Полиция задержала мужчину, который устроил пожар в районе Бобруковой Щели города Геленджика. Об этом сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края в среду, 30 августа, пишут "Известия".

По предварительной информации, 40-летний местный житель поджег изоляцию проводов, чтобы сдать их на металлолом, передает RT.

Накануне жители Геленджика сообщили, что в районе сафари-парка начался пожар. Огонь охватил лесные угодья в горах недалеко от населенного пункта. В министерстве природных ресурсов Краснодарского края сообщили, что огонь распространился к вершине горы, а людей призывают эвакуироваться.

По данным на утро 30 августа, площадь пожара выросла с 30 до 118 га. Пожар ликвидируют более 80 единиц техники и 441 человек. Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200, также в ликвидации огня участвовали два вертолета Ми-8 МЧС России. Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

Фото: t.me/omvd_gel/"Известия"