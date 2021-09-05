Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!

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Чтобы завладеть вашими деньгами или ценными вещами злоумышленники выдумали новый способ проникнуть в квартиры граждан.

Перспектива поехать в больницу, чтобы сделать прививку от COVID-19 устраивает далеко не всех. Особенно, если человек настолько боится заразиться, что панически не желает посещать лечебные учреждения или маломобилен. Этим могут воспользоваться аферисты. Незнакомцы стучат в двери квартир и рассказывают о возможности вакцинироваться на дому, «прямо сейчас и по сниженным ценам».

ГУ МВД России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям региона не впускать в свои жилища посторонних и не пользоваться услугами неизвестных организаций и специалистов. Для прохождения вакцинации от COVID-19 функционируют официальные прививочные пункты. Записаться на процедуру можно в том числе посредством портала gosuslugi.ru.

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