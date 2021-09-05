Я нашел ошибку
Главные новости:
МЧС Сaмарской области напоминает об ответственности за ложные вызовы.
За прошедшие сутки самарские пожарные 24 раза выезжали на ложные вызовы
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночами в Самарской области ожидаются заморозки
Самарские спортсмены завершили участие на Паралимпийских играх-2020.
В  "Курумоче" торжественно встретили тольяттинскую пловчиху Ольгу Потешкину, вернувшеюся из Токио
В Самаре 212 заболевших за сутки.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарец на иномарке врезался в столб
Самарец на иномарке врезался в столб
Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!
Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0
EUR 86.54
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке
В Самаре выступили победители Российской студвесны 2021
Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!

5 сентября 2021 13:38
180
Полиция предупреждает: не открывайте дверь незнакомым людям!

Чтобы завладеть вашими деньгами или ценными вещами злоумышленники выдумали новый способ проникнуть в квартиры граждан.
Перспектива поехать в больницу, чтобы сделать прививку от COVID-19 устраивает далеко не всех. Особенно, если человек настолько боится заразиться, что панически не желает посещать лечебные учреждения или маломобилен. Этим могут воспользоваться аферисты. Незнакомцы стучат в двери квартир и рассказывают о возможности вакцинироваться на дому, «прямо сейчас и по сниженным ценам».
ГУ МВД России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям региона не впускать в свои жилища посторонних и не пользоваться услугами неизвестных организаций и специалистов. Для прохождения вакцинации от COVID-19 функционируют официальные прививочные пункты. Записаться на процедуру можно в том числе посредством портала gosuslugi.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер.

Теги: мошенники полиция

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана самарцев
03 сентября 2021, 12:31
Мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана самарцев
Тем, кто прошел вакцинацию, аферисты, могут предложить поучаствовать в розыгрыше призов. Криминал
755
Полицейские в Тольятти Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
08 июля 2021, 11:00
Полицейские в Тольятти провели профилактическую лекцию для пенсионеров 
Им рассказали об основных способах дистанционных мошенничеств. Общество
1277
В Тольятти директор ООО перевел на счет злоумышленника почти 35 тысяч рублей
26 апреля 2021, 09:37
В Тольятти директор ООО перевел на счет злоумышленника почти 35 тысяч рублей
Будьте бдительны! Остерегайтесь покупки товаров на незнакомых вам интернет-площадках. Криминал
662
В центре внимания
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
5 сентября 2021  13:00
Снова 22 человека стали жертвами коронавируса в Самарской области
186
В Новокуйбышевске стартовала региональная программа
4 сентября 2021  22:48
Дмитрий Азаров и президент фестиваля «Золотая маска» Игорь Костолевский обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
1042
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
4 сентября 2021  11:38
«Ласточку» запустили по туристическому маршруту Сызрань – Самара
783
Воспитанники Новокуйбышевского Центра технического творчества детей «НОВАпарк» представили Дмитрию Азарову и Александру Хинтшейну свои наработки.
3 сентября 2021  20:38
Образовательные программы новокубышевского «НОВАпарка» станут доступными для всех школьников региона
1074
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
3 сентября 2021  14:02
Самарский зоопарк может не получить лицензии на 2022 год
827
Весь список