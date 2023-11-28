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Полиция начала проверку из-за инцидента с вооруженной женщиной в Тольятти

28 ноября 2023 15:37
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Сейчас женщина находится в медицинском учреждении.

Во вторник, 28 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором женщина с предметом, похожим на винтовку, подходит к зданию полиции в Центральном районе Тольятти и выкрикивает угрозы.

На ролике, опубликованном в популярной соцсети, видно, что женщина ведет себя неадекватно. Она подходит к зданию полиции, держа в руках, предположительно, винтовку, выкрикивает угрозы и оскорбления.

В региональном МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Женщина находится в медицинском учреждении, передает СОВА.

 

 

Теги: Тольятти

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