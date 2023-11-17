Полицейский помог самарчанке найти того, кто повредил ее автомобиль

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области от жительницы областного центра поступило благодарственное письмо, в котором она просит отметить работу участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре Виталия Михайлина.

В своем письме автор обратила внимание на работу старшего лейтенанта полиции и выразила слова признательности за помощь в разрешении конфликтных ситуаций.

Так, в сентябре текущего года в ночное время суток неизвестный повредил автомобиль заявительницы, припаркованный возле дома. Женщина сообщила о произошедшем участковому уполномоченному полиции, который установил личность злоумышленника и его местонахождение. В связи с тем, что действия мужчины не повлекли причинения значительного ущерба, в отношении него полицейский собрал административный материал о правонарушении, предусмотренном ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». В настоящее время материалы направлены в суд для принятия решения по существу.

«Спасибо участковому уполномоченному полиции Виталию Михайлину за то, что оперативно и грамотно сработал, в кратчайшие сроки помог!», - написала благодарная жительница областного центра и особо отметила в письме профессионализм старшего лейтенанта полиции и желание помогать людям.

Об обстоятельствах, при которых произошло знакомство женщины с участковым, Виталий Михайлин коротко пояснил: «Я просто выполнил свою обычную работу, разрешил конфликты. Очень признателен за теплые слова автору письма».