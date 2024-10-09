Полицейские Самарской области продолжают проводить мероприятия по профилактике IT-мошенничества среди молодежи

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Слушателям рассказали о самых распространенных схемах злоумышленников и о том, как противостоять им.

Сотрудники полиции и общественники в рамках инициируемой Общественным советом при областном главке акции КиберNetэтикет» на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику кибермошенничества.

Так, в Похвистневском районе в рамках акции «КиберNetэтикет» старший оперуполномоченный группы по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, капитан полиции Дмитрий Бибуков совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Чиликиной напомнили ребятам базовые правила безопасности в сети Интернет.

Полицейский вместе с общественницей провели с ребятами беседу на тему цифровой безопасности. Капитан полиции рассказал подросткам о различных способах дистанционного обмана и подчеркнул, что любая просьба о помощи в сети Интернет от имени друга всегда должна проверяться! Также полицейский рассказал о том, как можно понять, что та или иная группа в социальных сетях имеет деструктивную направленность и посоветовал слушателям избегать общения с представителями подобных сообществ.

Дмитрий Бибуков рассказал, что среди молодежи популярным способом заработка становиться продажа своей банковской карты третьему лицу, которые проводят через нее крупные суммы денег. Капитан полиции предупредил, что данное деяние влечет уголовную ответственность с 16 лет, так как юный владелец банковского счета становиться соучастником мошеннической схемы. Также спикер рассказал о новых преступных схемах с кражей СИМ карт и призвал подростков помнить, что погоня за «легкими деньгами» всегда ведет к уголовной ответственности.

В завершение встречи старший оперуполномоченный вместе с общественницей повторили базовые правила безопасности в Интернете и призвали школьников всегда думать о последствиях своих действий.